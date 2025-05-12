中美發表日內瓦聯合聲明：雙方互免報復關稅90天

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾葛里爾（Jamieson Greer）近日在瑞士日內瓦與中國大陸副總理何立峰等代表會面。新華社於12日公布中美日內瓦經貿會談聯合聲明指出，美方暫緩對華24%對等關稅90天，維持10%基準稅率，並取消之後兩次行政命令對華加徵的關稅。

據新華社報導，中美日內瓦經貿會談聯合聲明中表示，美方承諾，修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括港澳商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

聲明表示，中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。雙方承諾將於週三(14日)前採取以下舉措:

美國方面首先將修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；再來，美國取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

至於中方，首先將相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；再來，中方將採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

聲明中最後指出，在採取上述碩師後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。