美中休戰90天同意互降關稅！對陸稅率降到30% 對美降到10%

根據在美國與中國大陸在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅，藉此緩和貿易緊張局勢，並爭取額外三個月的時間來解決彼此分歧。

根據周一發出的聲明與官員簡報內容，目前美國對大多數中國進口品徵收合計的145%關稅稅率將在5月14日前降至30%，其中包含與芬太尼相關的稅率；中國對美國商品徵收的125%關稅稅率則將降至10%。

美國財政部長貝森特表示：「我們就芬太尼的未來措施進行了非常深入且富有成果的討論。我們雙方一致認為，誰也不希望脫鉤。」

聲明中還指出：「雙方將建立一個機制，持續就經濟與貿易關係展開對話。」

這項宣布被視為降低雙方關稅戰的第一步，而這場關稅戰導致美中貿易劇減。美中談判代表在11日於日內瓦結束兩天的會談後，曾表示雙方談判已取得「實質性進展」，這一消息激勵美股期指和亞股大漲。

鼓舞市場，幫助中國股市收復自唐納·川普總統於4月2日宣布徵收關稅以來的部分跌幅。