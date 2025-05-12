快訊

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

花旗：美中或達成1.5版本協議 對中國關稅料降至45%

中央社／ 台北12日電

美中兩國10到11日在瑞士舉行關稅會談，美國花旗集團認為，雙方可能達成1.5版本的協議以解決談判中較為容易的部分；美國並有可能早於預期地將關稅稅率降至45%。

美國與中國近日在瑞士日內瓦舉行了為期兩天的貿易對話，雙方都確認取得實質進展，聯合聲明將於當地時間12日公布。

據香港經濟日報網，花旗的最新研究報告指出，美中關稅局勢可能緩和，但可能仍無法達成實質性協議；而隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中國的實際關稅稅率可能降至45%左右。

花旗首席中國經濟學家余向榮在報告中分析，對美國撤銷或暫停芬太尼關稅（20%）和報復性關稅（91%）的信心目前有所提升。若是如此，美國對中國實際關稅稅率可能降至45%，也就是原有11%的關稅加上34%的對等關稅。

至於中國則可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼，例如可能出售TikTok。

展望未來，花旗預期美中將繼續對話，而兩國結構性問題中較為容易的部分緊張情況可能緩和。

報告說，鑒於美國總統川普第一任期的經驗，兩國未來談判的不確定性依然很大，而可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，中國如何履行任何潛在的採購協議也有不確定性。

川普 關稅

延伸閱讀

小包免稅取消1周 中美貨機航班腰斬 美媒：脫鉤代價高

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

中美會談不被看好 紐時：最糟情況貿易中斷

川普推藥價大降 製藥股承壓、永信最苦跌逾8%

相關新聞

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

金融時報報導，美國與中國11日結束貿易談判，並在12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅。

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

根據財政部數據，因為川普總統的激進新關稅，截至本月8日，今年聯邦政府由貨物進口稅收得的收入為466億元，同比去年要成長4...

專家解讀中美會談：中方希望關稅退回原點尊重貿易規則

大陸商務部研究院研究員白明表示，從表面看，中美兩國會談聚焦的是關稅，但藏在背後的底層邏輯，根本問題是美國要壓制中國的發展...

至少24個貿易協議在談 哈塞特：最快本周宣布新協議

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）11日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國...

通膨又要開始攪局了嗎？美企轉嫁關稅成本蠢蠢欲動

美國消費者物價在3月寫下九個月以來最小增幅，不過4月的數據可能加速回升，因為許多企業試圖將更高的關稅成本轉嫁給消費者。

美貿易代表葛里爾：何立峰等是「強悍談判者」

備受關注的中美經貿高層會談當地時間11日於瑞士日內瓦落幕，大陸事後形容雙方會談氣氛坦誠深入，美國貿易代表葛里爾（Jami...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。