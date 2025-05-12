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何立峰會見WTO秘書長 介紹美中經貿高層會談情況

中央社／ 北京12日電

中國國務院副總理何立峰當地時間11日晚間在日內瓦會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。根據新華社，何立峰應詢介紹美中經貿高層會談有關情況。

據新華社報導，何立峰在會見伊衛拉時指出，以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，在全球經濟治理中發揮重要作用。

他說，各方應在世界貿易組織框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中國將繼續全面深入參與世界貿易組織改革，支持世界貿易組織發揮全球貿易「穩定器」作用，維護開發中成員正當權益，為應對全球共同挑戰作出更大貢獻。

報導指出，何立峰還應詢介紹了美中經貿高層會談有關情況。

根據中方訊息，伊衛拉表示，當前全球經濟和貿易增長面臨嚴峻挑戰，世界貿易組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，加強在國際貿易問題上的對話和合作，推動世界貿易組織在促進貿易自由化便利化和實現全球可持續發展上發揮更大作用。

美中經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞記者會上指出，雙方一致同意建立美中經貿磋商機制。美中雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日記者會談達成的聯合聲明。

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