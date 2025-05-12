華府專家：美中「暫時性停火」 貿易戰升級可能性高

全球矚目的美中日內瓦會談今天落幕，中國駐美大使館深夜表示，雙方達成一系列共識。專家甘思德則於會前預判，雙方還沒到非談定協議不可的階段，可能只「暫時性停火」，以維持市場信心與國內支持，未來貿易戰升級可能性高。

白宮下午搶先發出以「協議」為名的新聞稿後，中國駐美國大使館約於晚間11時在社群媒體X以英文寫道，中國國務院副總理何立峰指出，雙邊已達成一系列重大共識，也同意建立經貿磋商機制；兩國應擴為世界經濟注入更多確定性與穩定性。

美中貿易戰看似有解，雙方將儘快敲定有關細節。美國外交政策（Foreign Policy）網站9日、也就是美中經貿談判登場前夕刊出的「別指望（美中在）日內瓦會達成貿易協議」一文卻有別的評估。

文章作者、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）寫道，任何成功談判的前提是雙方都認為自己需要一筆交易，並願意作出讓對方看重的讓步，以換取利益，如今這些條件並不存在，美中達成真正解決彼此積怨的協議可能性極低。

他指出，美中經濟目前都遠未達到崩潰邊緣。雖然美國金融市場波動劇烈，許多選區的民眾在市民大會表達不滿，但股市已回彈大部分跌幅，川普政府也可能延長減稅措施，或以其他方式向消費者口袋注入資金。

中國現況方面，甘思德說，雖然官方數據未充分揭露中國出口商與工人在貿易戰下所承受的痛苦，但中國科技實力及全球市場擴張已使其對美國的依賴程度下降。此外，中國才剛開始動用財政與貨幣刺激工具，可緩解國際需求下降的衝擊。

甘思德指出，由於中國證券市場及金融體系受北京控制，爆發全面經濟危機的可能性不高。如果經濟狀況真的惡化，中國國家主席習近平可輕易怪到美國總統川普頭上，同時並形塑自身對抗霸凌者的形象。

他表示，美中目前都並非處於國際孤立狀態。川普政府剛與英國達成貿易協議，並與十多個國家談判中。北京則呼籲各國勿為討好美國而犧牲自身利益，習近平與高層官員也穿梭東南亞、西歐及俄羅斯，以深化雙邊關係。

甘思德說，對雙方而言，在這樣的初期階段表現出「願意談判」，以維持市場信心與國內支持，比達成協議來得更重要。

他認為，雙方仍有極小的可能性同意暫時性「停火」，暫緩升級甚至短期內降低貿易壁壘。不過，川普1.0的美中「第一階段協議」談了22個月才搞定，而當前的問題比過去更複雜。因此，任何進展都應被視為短暫的，未來再次升級的可能性極高。