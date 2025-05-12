至少24個貿易協議在談 哈塞特：最快本周宣布新協議

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）11日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國大陸非常願意配合（play ball）；哈塞特也預告說，美國至少有24個協議在談，稱最快本周就會宣布其他協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國大陸國務院副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。

哈塞特11日上午接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，他指出，美中關係很有可能在會談之後重新開始，中國大陸看起來也非常願意配合，以重新正常化情況。

哈塞特指出，美國總統川普已經說明，美國與中國大陸的互動形同從零開始，而中方也表現出他們非常希望與美國重建互惠的關係。

哈塞特表示，美國與英國宣布貿易協議，可以被視為與其他國家談判的「藍圖」，並稱商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）向他報告的24個與其他國家的協議內容都與美英貿易協議雷同，但因為各國關心、在意的議題不大一樣，內容也稍有不同。

哈塞特以美英宣布的貿易協議為例，指英國在意的是出口汽車到美國，美國最後用汽車配額換取英國首次開放進口牛肉的市場。

哈塞特說，重點是所有國家都想要與美國簽署貿易協議，大家將在接下來數周內看到更多協議公布；哈塞特也說，最快本周就會宣布新的協議。

不過，哈塞特也說，還是要由川普做最後決定，認為川普有可能為每一個協議打最後那通電話來敲定內容。