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美商務部長：與中國會談目的在降低貿易緊張

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克今天表示，正在日內瓦與中國舉行的雙邊會談目的在「緩解」兩個超級大國之間的緊張局勢，他預計未來數月將達成多項貿易協議，但並未點名具體國家。

路透社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）主持人布瑞姆（Shannon Bream）訪問時表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）「已明確表示，他的目標之一是緩和貿易關係。你知道，145%和125%的關稅實際上已是雙方不再進行貿易的程度了」。

「所以他此行的目的是想看看我們能否重啟對話。」

盧特尼克是在回答有關川普政府對此次會談有何期望的問題。他指的是中國徵收的125%報復性關稅和美國徵收的145%關稅，這是川普利用貿易政策刺激美國製造業發展的舉措之一。

盧特尼克表示：「在接下來的3個月裡，這項政策將會帶來一項又一項的貿易協定。」這與川普在捍衛其關稅時多次發表的言論相呼應。他並未透露美國將在此期間與哪些國家達成協議。

川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）上週宣布有限的雙邊貿易協議。

同時，盧特尼克否認有關碼頭工人和卡車司機因關稅而失業的報導。

盧特尼克說：「目前這只是中國問題，全球其他地區的關稅是10%。所以不要過度放大，這項政策一旦落實，價格就會保持穩定。」

川普 關稅

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