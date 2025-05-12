快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

美中會談成果將公布 北京：好飯不怕晚

中央社／ 台北12日電

美中兩大經濟體10到11日在瑞士舉行關稅磋商後，中國代表團舉行記者會表示，這次會談照顧了彼此的關切和發展利益；官員並以「好飯不怕晚」形容即將公布的會談成果。

綜合香港經濟日報、星島日報網報導，中國代表團在美中關稅會談後舉行了簡短的記者會，商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼在會中表示，中美兩國經貿團隊在日內瓦進行了「坦誠、深入和建設性的會談」，達成重要共識。會談體現了「相互尊重」、「平等互惠」及「專業高效」3個特點。

他說，雙方從維護中美經貿關係大局出發，認真聽取彼此的關注，充分考慮各自的國情、發展階段和制度差異，拿出了誠意，推動會談取得了實質性進展；雙方在會談中照顧彼此的關切和發展利益。

此外，中美雙方秉持理性、客觀、務實的精神相向而行，積極尋找最大公約數，為實現中美經貿關係健康、穩定、可持續發展不斷累積條件；雙方經貿團隊本著專業精神，充分利用各自的專業知識，在有限的兩天時間開展了密集磋商，對中美管道領域的相關問題進行了坦誠深入的討論，為本次談判達成共識提供了堅實基礎。

對於這次會談決定建立的磋商機制，李成鋼表示，雙方同意建立中美經貿磋商的機制性安排。對中方來說，是國務院副總理何立峰作為中美經貿談判中方負責人，與美方負責人共同引導該會談。在雙方負責人領導下，雙方工作團隊將就中美經貿相關問題進行定期和不定期的溝通。未來溝通的時間和地點都將由雙方進一步商定，電話會議、視訊會議都會是溝通方式。

會談成果據指將於當地時間12日公布。李成鋼說，「今天我們不便過多地披露成果的細節。至於成果公布的時間，中國有句話：『好飯不怕晚』（好的事情不怕來得晚一些），我想無論什麼時候發布，世界的反應都是積極的」。

川普 關稅

延伸閱讀

中美破冰了？何立峰證實會談「有實質進展」 網笑：決定下次見面時間

美中會談結束！美財長：取得實質進展 專家指1細節潑冷水

美中談判有進展…美股期指大漲慶賀 道瓊飆599點、金價美債走跌

何立峰：中美會談取得實質性進展 雙方同意建立經貿磋商機制

相關新聞

與大陸達成貿易協議？美貿易代表：美中分歧比想像中小

美國白宮11日發出新聞稿宣布與中國大陸在瑞士日內瓦達成貿易協議，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱美中...

日本拒絕川普汽車關稅！首相石破茂：談判以全面0%關稅為目標

路透報導，日本首相石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標，並也透露「相關討論...

美中經貿高層瑞士會談結束 中方宣布取得實質性進展

美中經貿高層會談有重大進展，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發佈會時表示...

專家解讀中美會談：中方希望關稅退回原點尊重貿易規則

大陸商務部研究院研究員白明表示，從表面看，中美兩國會談聚焦的是關稅，但藏在背後的底層邏輯，根本問題是美國要壓制中國的發展...

至少24個貿易協議在談 哈塞特：最快本周宣布新協議

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）11日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國...

通膨又要開始攪局了嗎？美企轉嫁關稅成本蠢蠢欲動

美國消費者物價在3月寫下九個月以來最小增幅，不過4月的數據可能加速回升，因為許多企業試圖將更高的關稅成本轉嫁給消費者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。