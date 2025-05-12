美中會談成果將公布 北京：好飯不怕晚

美中兩大經濟體10到11日在瑞士舉行關稅磋商後，中國代表團舉行記者會表示，這次會談照顧了彼此的關切和發展利益；官員並以「好飯不怕晚」形容即將公布的會談成果。

綜合香港經濟日報、星島日報網報導，中國代表團在美中關稅會談後舉行了簡短的記者會，商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼在會中表示，中美兩國經貿團隊在日內瓦進行了「坦誠、深入和建設性的會談」，達成重要共識。會談體現了「相互尊重」、「平等互惠」及「專業高效」3個特點。

他說，雙方從維護中美經貿關係大局出發，認真聽取彼此的關注，充分考慮各自的國情、發展階段和制度差異，拿出了誠意，推動會談取得了實質性進展；雙方在會談中照顧彼此的關切和發展利益。

此外，中美雙方秉持理性、客觀、務實的精神相向而行，積極尋找最大公約數，為實現中美經貿關係健康、穩定、可持續發展不斷累積條件；雙方經貿團隊本著專業精神，充分利用各自的專業知識，在有限的兩天時間開展了密集磋商，對中美管道領域的相關問題進行了坦誠深入的討論，為本次談判達成共識提供了堅實基礎。

對於這次會談決定建立的磋商機制，李成鋼表示，雙方同意建立中美經貿磋商的機制性安排。對中方來說，是國務院副總理何立峰作為中美經貿談判中方負責人，與美方負責人共同引導該會談。在雙方負責人領導下，雙方工作團隊將就中美經貿相關問題進行定期和不定期的溝通。未來溝通的時間和地點都將由雙方進一步商定，電話會議、視訊會議都會是溝通方式。

會談成果據指將於當地時間12日公布。李成鋼說，「今天我們不便過多地披露成果的細節。至於成果公布的時間，中國有句話：『好飯不怕晚』（好的事情不怕來得晚一些），我想無論什麼時候發布，世界的反應都是積極的」。