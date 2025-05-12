人民日報：希望美國對赴陸投資美企不要人為設卡

中美經貿高層會談結束後，官媒人民日報今日（12日）發表評論文章稱，希望美國對赴中國大陸投資美企不要人為設卡，以「國家安全」「美國優先」等為名，一邊要求他國開放市場，一邊不斷加碼貿易保護措施。

這篇題為「中國擴大高水平對外開放的步伐堅定不移」的文章中還重申，中國堅定不移擴大高水平對外開放，不是要和誰比較，更非權宜之計，「對外開放是中國的基本國策」，「互利合作才有利於中美實現各自的發展目標」。

文章稱，有美國政客提出「希望看到中國市場對美國企業開放，這符合美中兩國的共同利益」。事實是，中方多次重申，歡迎包括美國企業在內的各國企業來華投資興業。通過加強外商投資立法，推動貿易和投資自由化便利化，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地。

人民日報呼籲美方對赴華投資美企不要人為設卡，以「國家安全」「美國優先」等為名，一邊要求他國開放市場，一邊不斷加碼貿易保護措施，擾亂全球產供鏈，損害多邊貿易體制。互利合作才有利於中美實現各自的發展目標，這不僅符合中美兩國的共同利益，也符合世界各國的期待。

文章強調，開放是發展的必由之路，封閉只會導致落後。從改革開放中一路走來的中國深知這一道理，因此始終以開放促改革、促發展、促創新。作為世界第二大經濟體和最大發展中國家，中國將繼續堅定不移擴大高水平對外開放，與各國共享發展機遇。這是中國的莊嚴承諾，也是負責任大國的應有擔當。

稍早前，美國總統川普表示，「為了中美兩國的利益，我們希望看到中國向美國企業開放。取得了巨大進展！」