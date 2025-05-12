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陸外交部：願同拉美國家共同維護多邊貿易體制

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部部長助理苗得雨（左）11日舉行中外媒體吹風會，說明將於本周三舉行的中拉論壇第四屆部長級會議。（中新社）
大陸外交部部長助理苗得雨（左）11日舉行中外媒體吹風會，說明將於本周三舉行的中拉論壇第四屆部長級會議。（中新社）

在中美就貿易問題展開談判之際，大陸外交部再度批評美國的關稅政策，並稱願同拉美國家加強溝通和協調，共同維護多邊貿易體制。

據央視新聞報導，大陸外交部部長助理苗得雨11日在中外媒體吹風會上說，美國把關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，是以犧牲世界各國的正當利益，服務美國的霸權私利。

苗得雨重申，中方始終堅決反對美方濫施所謂「對等關稅」，採取了有力法律措施開展堅決鬥爭。中方將堅決維護自身發展利益，捍衛國際公平正義，維護國際經貿秩序。

苗得雨還表示，中方願同拉美國家加強溝通和協調，共同努力維護多邊主義，維護多邊貿易體制。

大陸國家主席習近平將13日（本周二）出席於北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇部長級會議開幕式，並發表講話。

據大陸外交部網站消息，苗得雨在11日中外媒體吹風會上介紹，習近平將在上述會議上提出發展中拉關係的新倡議新舉措，為中拉關係行穩致遠指明方向、注入新動能。

他透露，會議將通過多份成果文件，涉及雙方在科技創新、經貿投資、人工智慧、金融、基礎設施、農業糧食、工業和信息化、能源礦產以及共建「一帶一路」等領域合作具體舉措。

苗得雨還提到，反對霸權強權、倡導平等互尊是中拉雙方共同追求。中拉雙方都支持經濟全球化，支持多邊主義和多邊貿易體制，反對單邊主義、經濟霸凌，反對將經濟貿易關係政治化、武器化。

川普 關稅

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