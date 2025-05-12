美中經貿高層瑞士會談結束 中方宣布取得實質性進展

美中經貿高層會談有重大進展，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發佈會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，取得實質性進展。

央視新聞今早（12日）報導，中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行，並於當地時間11日晚發布聯合聲明，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將儘快敲定相關細節。

何立峰說，在當前形勢下，本次會談受到國際社會高度關注。經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

何立峰表示，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願同美方一道，積極落實今年1月17日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。