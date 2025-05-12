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與大陸達成貿易協議？美貿易代表：美中分歧比想像中小

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾。（美聯社）
美國貿易代表葛里爾。（美聯社）

美國白宮11日發出新聞稿宣布與中國大陸在瑞士日內瓦達成貿易協議，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱美中分歧沒有想像中的大。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和葛里爾本周末與中國大陸副總理何立峰等代表在瑞士日內瓦會面。

白宮11日以「美國宣布與中國在日內瓦達成的貿易協議」（U.S. announces China trade deal in Geneva）為題發布新聞稿，向媒體提供貝森特和葛里爾的發言。

貝森特說，他非常高興美中之間在這場極為重要的貿易談話中取得重大的進度。

貝森特表示，美中之間的對話非常多產；他和葛里爾已向美國總統川普報告談話的內容，並指出，預計周一會對外說明。

葛里爾也表示，這是非常有建設性的兩天，也認為雙方達成共識的速度之快，反映出美中分歧並沒有想像中的大；葛里爾指出，兩日的會談中涉及許多基礎準備工作，他有信心他們與中國大陸達成的協議將協助美國解決貿易逆差的國家危機。

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