美中會談結束 美國財長：取得實質性進展

中央社／ 日內瓦11日綜合外電報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透

美國、中國官員在瑞士日內瓦展開為期兩天會談於今天結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但他未透露協議的任何細節。

貝森特（Scott Bessent）表示，相關細節將於明天公布。他還說，美國總統川普對這場「富有成效會談」的成果已有充分掌握。

路透社報導，貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），以及中國國務院副總理何立峰及中國兩位副部長舉行雙邊會談。葛里爾描述這次會談的成果，稱「我們和中國夥伴達成的協議」將有助於削減1.2兆美元的美國全球商品貿易逆差。

葛里爾表示：「正如財政部長所說，這是非常具建設性的兩天。重要的是要了解到，我們多麼迅速就能夠達成協議，反映出分歧或許沒有之前認為的那麼大。」他還說，中方「談判人員很強硬」。

這是兩大經濟體相互課徵超過100%關稅後，美中財經高層官員首次面對面會談。

貝森特之前表示，雙方相互課徵太高的關稅，必須緩和緊張關係並且予以降低，但他未透露雙方同意的調降細節，也未接受記者提問。

他告訴媒體：「很高興向大家報告，在這場非常重要貿易談判中，美國和中國已經取得實質性進展。」

貝森特說，他已將會談進展向川普報告，並將於明天就細節進行完整簡報。

美中今天結束為期兩天會談，雙方討論如何讓這場恐對全球經濟造成重大傷害的貿易戰降溫。

川普 日內瓦 關稅

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