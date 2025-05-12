聽新聞
0:00 / 0:00

美財長貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，和中國大陸為緩和貿易緊張，在瑞士進行的兩天談判取得「重大進展」。他和美國貿易代表葛里爾表示，更多細節將於周一（12日）公佈。

貝森特和葛里爾11日與中國大陸國務院副總理何立峰於瑞士日內瓦進行兩天會談，為美國總統川普對中國產品加徵145%關稅、並引發北京對許多美國產品徵稅125%後，雙方高層官員首度面對面接觸。

貝森特表示，他可能在周一提供更多細節，「我很高興報告，我們在美中的非常重要貿易會談中，取得重大進展」。葛里爾則說，雙方歧見沒有原本所想的那麼大。

貝森特說，他已告知川普談判的進展，周一可能會有細節的完整簡報。

川普 關稅

延伸閱讀

夜間交戰數小時…印、巴維持脆弱停火 川普盼協助解決克什米爾爭議

拒當貿易提款機！日本首相不甩川普關稅壓力 網刷爆：反觀某島國跪太快

中美談判還沒崩？陸官媒確認11日續談 網憂「川普個性一翻臉就結束」

美國、大陸高官再度會晤！11日日內瓦會談 路透：意在冷卻貿易戰

相關新聞

川普：美中會談取得重大進展 美媒：沒跡象顯示有進展

美國和中國大陸經貿高層十一日在瑞士日內瓦舉行第二天貿易會談。美國總統川普在十日的第一天會談後發文說，談判取得重大進展，雙...

紐時：美中會談最糟情況 貿易中斷

紐約時報報導，美國與中國大陸經貿官員於瑞士會談，儘管關稅戰降溫符合美中共同利益，但分析師普遍不看好這次會談能達成實質成果...

會談過招！美盯芬太尼 陸擁稀土王牌

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰十日起在瑞士日內瓦會談兩天，為緩和美中貿易緊張關係邁出第一步，當中有些重點引發關...

陸學者：川普將展現交易性 大打「台灣牌」

大陸國台辦智庫海研中心在上海舉辦兩岸關係研討會昨進入第二日，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，大陸對台獨分子的猖狂...

美中會談結束 美國財長：取得實質性進展

美國、中國官員在瑞士日內瓦展開為期兩天會談於今天結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但他未透露協議...

白宮顧問米倫：未必非要與中達成協議

美國總統川普開徵高額關稅影響美國經濟、物價和全球貿易。白宮經濟顧問委員會主席米倫七日接受紐約時報專訪，強調美國對中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。