川普：美中會談取得重大進展 美媒：沒跡象顯示有進展

美國和中國大陸經貿高層十一日在瑞士日內瓦舉行第二天貿易會談。美國總統川普在十日的第一天會談後發文說，談判取得重大進展，雙方討論許多議題、達成多項共識，以友好、具建設性方式協商達成全面關係重啟。大陸新華社說，十日會談就化解兩國爭執邁出重大一步。

川普在自家社群平台真實社群寫道，美中在瑞士舉行「非常好的會議」，並補充說「我們希望看到中國對美國企業開放，這對中美雙方都好」。

雙方代表未透露進度

美方代表團由財政部長貝森特和貿易代表葛里爾領軍；大陸代表團由國務院副總理何立峰為首，公安部長王小洪也參與談判。雙方代表團十日離場時均未對外透露談判進度或發表評論。

瑞士通訊社引述消息人士報導，貝森特、葛里爾及何立峰十一日上午十時（台灣時間同日下午四時）許重啟會談，展開第二天閉門會議。

首日談了十個多小時

美聯社報導，雙方第一天談判長達十個多小時，沒跡象顯示有進展。紐約時報報導，首日會談後，美國已說不會對其進程發布正式聲明。華爾街日報報導說，第一天談判只是搭建舞台，供美中兩個全球兩大經濟體緩和貿易緊張，尋求達成協議。

大陸官媒央視旗下ＣＧＴＮ昨天指出，中美經貿高層會談十一日在日內瓦將繼續進行。截至昨晚，雙方仍未就討論內容發表具體成果，也未透露在降低關稅方面取得進展。

美中貿易戰讓世界經濟陷入動蕩，這次談判對全球經濟有重大影響，若取得進展有助市場穩定。川普第二任期展開以來，已對大陸輸美商品祭出百分之一四五關稅，北京則對美國商品回敬百分之一二五關稅。

紐時說，這類懲罰性徵稅已擾亂全球供應鏈，美國公司正匆忙從大陸以外國家採購，大陸工廠則設法繞過美國關稅並增加對東南亞出口。經濟學家警告，貿易爭端將減緩全球經濟成長、加劇通膨，也可能使美國經濟衰退，這些擔憂已迫使川普尋求與大陸達成協議。

兩國貿易戰想有重大突破的希望看似渺茫，但雙方仍可能縮減互徵的龐大關稅。美聯社說，就算關稅只是小幅調降，特別是若能立即實施，就有助恢復部分信心。

陸媒：化解摩擦的契機

中共人民日報十日「鐘聲」專欄發文指，在全球經濟復甦乏力下，這場對話被視為化解貿易摩擦的契機。「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的複雜性「有清醒認知」。

新華社十日晚間發布時評稱，會談有積極意義，是解決分歧、避免衝突升級的必要途徑。中方擁有強大的抗壓能力與充足的政策工具來維護國家正當權益，願與國際社會一道，共同抵制任何形式的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。無論未來局勢是「打」還是「談」，中方維護國家發展利益的決心堅如磐石。