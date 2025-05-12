小額包裹免稅取消 陸飛美貨運量急縮

美國二日取消大陸及香港價值低於八百美元的包裹免稅政策，導致中美航空貨物量與運費大跌。大陸財新網引述浙江省機場集團說法，「這幾天基本上都停掉了」，五月僅一、二、八日各有一班全貨機飛美；另名美線空運貨代表示，五月的美線空運包機基本上已取消。

飛友科技向財新網提供的數據顯示，四月往返中美的全貨機航班平均每天六十五點八三班，五月一日剩四十六班、二日卅二班、七日減至廿八班；作為中轉站承接中美部分空運需求的日韓也受牽連，四月往返中日、中韓的貨運航班平均每日各有六十五點四三、五十九點二三班，五月一日至七日往返中日航班剩卅九點四三班，往返中韓卅六點五七班。

財新網指，中美航空貨運市場更早前就已開始萎縮。據TAC Index數據，截至四月廿七日這周，從大陸和香港到美國的噸位年比下降百分之十五。同一周亞太地區即期運價下降百分之二至每公斤三點六七美元。

近幾年，大陸航空貨運市場受益於跨境電商大漲。多位航空業人士估計，美國這波新關稅實施前，電商貨至少占空運貨量六至七成。專注電子商務與物流領域的諮詢公司Cirrus Global Advisors指出，在百分之一四五關稅下，大陸輸往美國的包裹量將減少約百分之九十。

飛友科技分析師羅程桃說，小包免稅政策的調整及跨境電商模式轉變，對大陸航空貨運業務將造成巨大影響，特別是對於那些中美航線電商件占比較高的航空公司，短期內可能面臨該航線貨量及運價雙重下滑，直接影響獲利。