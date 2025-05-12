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陸學者：川普將展現交易性 大打「台灣牌」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

大陸國台辦智庫海研中心在上海舉辦兩岸關係研討會昨進入第二日，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，大陸對台獨分子的猖狂挑釁當然有準備，但目前對大陸最大的挑戰是美國總統川普，他判斷川普將展現在台灣問題上的「交易性」，美國未來打「台灣牌」是肯定的，且力度不會小。

盛九元還說，統一要不要有時間表的問題，「急不得也拖不得」仍是最好註解；「急不得」是不要給自己設限，應塑造統一吸引力更強，也就是加快中國式現代化進程。

赴陸參會的文化大學國發大陸所兼任教授趙建民受訪提到，拜登時期美中雖已進入對抗、建構民主聯盟對大陸圍堵，但也了解兩岸關係危險性，會與大陸建立「護欄」，包含中美領導人、大陸外長與美國國安顧問經常見面討論台海議題，然而川普上台後只在意經濟，其他一概不在意。

趙建民認為中美共管台海主要目的是防止兩岸出現非和平狀態，但川普的目光從沒飄向台海安全，也就沒有中美共管問題，現在看起來是「一方（陸方）獨管」，從金馬水域、台海中線現況來看，形成大陸「要強化管理就強化，要溫和一點就溫和」局勢，他建議賴政府應思考「抗中」政策，基礎還是要能夠管理台海。

與會的北京聯合大學台灣研究院長李振廣受訪指出，台海局勢過去由中美共管，現在美國「明顯在放水」，美國如不對賴清德進行約束，大陸（會）來約束。趙建民則說，大陸仍維持和平統一政策，且對兩岸融合發展交流的力度有所增加，呼籲賴政府把握這些有利於兩岸發展因素。

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