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白宮顧問米倫：未必非要與中達成協議

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
白宮經濟顧問米倫。路透
白宮經濟顧問米倫。路透

美國總統川普開徵高額關稅影響美國經濟、物價和全球貿易。白宮經濟顧問委員會主席米倫七日接受紐約時報專訪，強調美國對中國大陸課徵接近禁運等級的關稅有能力承受，主張「未必非得和中國達成協議」，極力為川普強硬的貿易政策辯護。

米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，身為經濟顧問委員會主席，是川普政府貿易政策核心。米倫七日在白宮接受紐時專訪，是在美英宣布達成貿易協議之前。

對於美國能否承受當前對中高關稅？米倫表示，他雖非談判團隊成員，但從經濟學角度看，川普推動的政策調整「前所未有且極具影響力」，雖引發經濟和金融市場波動，「但波動本身未必意味長期會發生什麼嚴重問題」。

針對川普近日聲稱「美中甚至不需要達成協議」引發市場不安，米倫為川普緩頰：「總統講了兩件事：第一，他認為最終會有協議；第二，他說未必非得要有協議。這兩件事可同時成立。」

針對川普聲稱「不再與中國做生意等於省下數千億美元」，外界質疑說法不準確。米倫說，美國原本對大陸有龐大貿易逆差，如今雙邊貿易縮減，自然有助於縮小逆差，川普並未說錯。

外界質疑供應鏈轉移並非短期可見成效，許多貨運與產業專家認為「替代效應」在現實上難以發生，但米倫反駁，強調美國可調整進口來源或重建本土產能。他說：「我們可以不再從中國購買商品，轉向其他國家，甚至在美國國內製造，這讓我們的經濟更有彈性。」

不過，米倫也坦承，確實可能出現供應中斷的情況，但他強調美方正與廿個貿易夥伴協商，並對談判結果表現出信心，還大讚川普是「美國史上最重要且最傑出的談判者之一」。

對於外界關注川普政府是否將堅持重塑全球貿易秩序，且不會輕易退讓，米倫表示肯定。

川普 白宮 關稅

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