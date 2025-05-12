會談過招！美盯芬太尼 陸擁稀土王牌

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰十日起在瑞士日內瓦會談兩天，為緩和美中貿易緊張關係邁出第一步，當中有些重點引發關注。

華府真的會降低關稅？

美國總統川普在會談前夕建議大陸商品關稅由目前的百分之一四五下降至百分之八十，白宮新聞秘書李維特未解釋是如何得出這個數字。

一些美國政府官員將川普的百分之八十想法視為一種公開訊息，旨在鼓勵貝森特努力達成將稅率降至百分之八十左右的協議。商務部長盧特尼克甚至說稅率有可能定在百分之卅四左右，也就是川普四月二日宣布的大陸商品對等關稅稅率。

美國希望能得到什麼？

川普表示希望與北京有更公平的貿易，期盼中方更積極遏制上癮性止痛藥芬太尼販運到美國。美國希望看到中國在這兩個方面做出承諾，如果就芬太尼問題達成協議，美國或會取消對大陸商品徵收的部分關稅。

消息指出，白宮提議中方購買更多美國產品並增加投資美國；近日已向北京提出一系列關於中方如何打擊販運芬太尼的建議。

北京為何需要達協議？

大陸雖早已做好準備與美國展開長期競爭，但貿易戰導致大陸各地工廠停產、工人下崗，這可能進一步打擊本已低迷的大陸經濟。

值得注意的是，除何立峰外，公安部長王小洪也參與會談，說明中方為達成協議而認真看待美方對打擊芬太尼販運的要求。

大陸在談判中影響力？

大陸在全球多種關鍵礦產供應占主導地位，幾乎壟斷稀土產業，因此預計北京將利用關鍵礦產尤其是稀土，作為最具影響力談判王牌。

瑞士在這場會談角色？

由於美中各不相讓，因此會談地點選在日內瓦。在貝森特與何立峰停留日內瓦期間，瑞士官員不會錯過與中、美討論貿易協議機會。