美中經貿談判 本周互降關稅…最好情況

美中經貿談判進入第二天，隨著距離年底購物旺季下單時期只剩兩周，談判結果將攸關購物旺季業績，專家分析，這場會談不太可能出現實質突破，最好情況是雙方本周開始降低關稅，陸續降到50%-60%，最糟情況將是美中切斷貿易往來的現況持續。

零售商即將開始為年底購物旺季下單，若談判未取得進展，川普政府可能成為毀掉購物旺季的元凶。許多分析師預期，這輪討論焦點為確認雙方要求、以及推動談判的管道與方式。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻認為，這次會談不會出現任何實質成果，「最好情況是雙方同時調降關稅」，即使只是小幅下調，也能釋出正面訊號，「不能只是口頭說說」。

一些美國前貿易官員與地緣政治分析師都預期，只要日內瓦會談不出差錯，美中本周將調降關稅，美國可能降到50%-60%。