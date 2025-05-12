美中經貿談判 本周互降關稅…最好情況

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美中經貿談判進入第二天，隨著距離年底購物旺季下單時期只剩兩周，談判結果將攸關購物旺季業績，專家分析，這場會談不太可能出現實質突破，最好情況是雙方本周開始降低關稅，陸續降到50%-60%，最糟情況將是美中切斷貿易往來的現況持續。

零售商即將開始為年底購物旺季下單，若談判未取得進展，川普政府可能成為毀掉購物旺季的元凶。許多分析師預期，這輪討論焦點為確認雙方要求、以及推動談判的管道與方式。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻認為，這次會談不會出現任何實質成果，「最好情況是雙方同時調降關稅」，即使只是小幅下調，也能釋出正面訊號，「不能只是口頭說說」。

一些美國前貿易官員與地緣政治分析師都預期，只要日內瓦會談不出差錯，美中本周將調降關稅，美國可能降到50%-60%。

川普 關稅

延伸閱讀

夜間交戰數小時…印、巴維持脆弱停火 川普盼協助解決克什米爾爭議

拒當貿易提款機！日本首相不甩川普關稅壓力 網刷爆：反觀某島國跪太快

中美談判還沒崩？陸官媒確認11日續談 網憂「川普個性一翻臉就結束」

美中共管台海不再？川普上任後「放水」 學者：那就由大陸來約束

相關新聞

川普：美中會談取得重大進展 美媒：沒跡象顯示有進展

美國和中國大陸經貿高層十一日在瑞士日內瓦舉行第二天貿易會談。美國總統川普在十日的第一天會談後發文說，談判取得重大進展，雙...

紐時：美中會談最糟情況 貿易中斷

紐約時報報導，美國與中國大陸經貿官員於瑞士會談，儘管關稅戰降溫符合美中共同利益，但分析師普遍不看好這次會談能達成實質成果...

會談過招！美盯芬太尼 陸擁稀土王牌

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰十日起在瑞士日內瓦會談兩天，為緩和美中貿易緊張關係邁出第一步，當中有些重點引發關...

陸學者：川普將展現交易性 大打「台灣牌」

大陸國台辦智庫海研中心在上海舉辦兩岸關係研討會昨進入第二日，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，大陸對台獨分子的猖狂...

美中會談結束 美國財長：取得實質性進展

美國、中國官員在瑞士日內瓦展開為期兩天會談於今天結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但他未透露協議...

白宮顧問米倫：未必非要與中達成協議

美國總統川普開徵高額關稅影響美國經濟、物價和全球貿易。白宮經濟顧問委員會主席米倫七日接受紐約時報專訪，強調美國對中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。