FT：美中經貿談判 這次遇到何立峰更棘手
英國金融時報（FT）分析，這輪美中談判，中國大陸由國務院副總理何立峰領軍，美方將發現，何立峰比上次談判對手劉鶴更棘手。
在川普第一任期間，美方遇到的中方對手是哈佛大學畢業、英語流利的副總理劉鶴，而劉鶴支持中國大陸採取多項經濟改革。
相較下，這次中方談判代表為何立峰，是習近平的左右手，預料將以堅定立場對抗川普發動的貿易戰。儘管川普宣稱「中國非常想達成一項協議」，但事實上中方承受更長久政治痛苦的意願和能力，都高於美方。
70歲的何立峰，是中共資深黨員，在習近平擔任福建省委書記時就是習近平的下屬，美國亞洲社會研究所（ASIP）中國專家牛犇表示，何立峰了解習近平對談判成功的要求，也能提出習近平期望的美中關係方向，是美中談判的正面因素。
不過，何立峰也是「典型的中國技術官僚」，友善，但對中國力量深具信心，同時是國有企業的「堅定」支持者。他過去一年來聚焦於對外交流，最近幾個月內陸續與外國官員與企業領袖進行數十場會議，他與輝達執行長黃仁勳會談時，用的是閩南語，在與其他美國人會談時，很少說英語。
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