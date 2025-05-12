川普：美中談判有重大進展 達成許多共識

美中高層官員10日在瑞士商討經貿議題約八小時後，11日繼續第二天會商。美國總統川普10日在會談結束後讚揚談判進展，表示「達成許多共識」、取得重大進展，以「友好且具建設性的方式全面重設」雙方關係。

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾、及中國大陸國務院副總理何立峰率領的中方代表團，10日在瑞士日內瓦的瑞士駐聯合國大使官邸，於當地時間上午10時左右開始會談，為美中互課超過100%關稅以來，雙方高層官員首度面對面會談。

這場會談持續約八個小時。華爾街日報（WSJ）指出，儘管一些美中官員提早離開，但貝森特和葛里爾仍繼續和其他中方官員討論至少一小時，且可能在會議現場用晚餐。這次會談地點並未公開，但有目擊者指出，雙方代表團在結束午餐後，回到這處官邸的門口。

大陸官媒央視旗下CGTN（中國環球電視網）11日發出訊息指，中美經貿高層會談11日在日內瓦將繼續進行。截至昨日21時，雙方仍未就討論內容發表具體成果，也未透露在降低關稅方面取得進展。貝森特離開時也拒絕對記者發言。

川普則在會談結束後，在自家社群平台Truth Social發文表示：「今天與中國在瑞士舉行一場非常好的會議，討論了許多事情，也達成許多共識，以友好且具建設性的方式全面重設（彼此關係）。我們希望看到中國對美國企業開放，對中國和美國都有好處。取得重大進展！！！」

美國目前對中國大陸輸入產品課徵145%關稅，大陸則對來自美國產品課徵125%關稅，川普9日放軟對大陸語調，表示降到80%「似乎正確」，一些官員認為，這個公開訊息可能是要鼓勵貝森特敲定一項安排，讓大陸關稅稅率降到接近80%。

商務部長盧特尼克9日指出，不論瑞士會談結果如何，關稅「不可能」完全暫停，若協商順利，關稅「會降到親民水準，降到我們能做生意的水準」。彭博資訊已報導，美方優先目標之一，將是尋求中方鬆綁稀土的出口管制。

中共機關報人民日報10日「鐘聲」專欄發文指，在全球經濟復甦乏力下，這場對話被視為化解貿易摩擦的契機。「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的複雜性「有清醒認知」。文章也強調，中方始終對對話持開放態度，也有足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，中方正採取守勢，會前的期望不高，代表團將評估美方有多認真想尋求突破。