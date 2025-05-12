美貿易代表將赴韓談判

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

南韓媒體報導，美國貿易代表葛里爾本周將造訪南韓，協商雙邊貿易問題，提高了南韓對於美韓貿易談判有望取得突破的期待。

韓聯社報導，葛里爾15日將抵達南韓，展開為期兩天的訪問行程，他期間將出席亞太經合會（APEC）貿易部長會議，並將在場邊與南韓產業通商資源部長安德根、或通商交涉本部長鄭仁教等官員會晤。美韓已針對川普關稅政策展開磋商。

專家指出，葛里爾此行的會談預料將是形塑貿易談判方向的轉捩點，美方可能提出具體要求，雙方也將協調未來談判的時程與形式。

南韓表示，在6月3日的總統大選前，將以冷靜謹慎的態度與美方談判。華府正與18個主要貿易夥伴國進行協商，著重於中國大陸與印度，目前美韓談判進展相對緩慢。

另外，日本首相石破茂11日重申，對美貿易談判的目標是取得零關稅待遇，目前談判的輪廓已逐漸成形。朝日新聞報導，石破茂希望能在7月參議院選舉前後，與美國達成貿易協議。

川普 關稅

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