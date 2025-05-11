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美國、大陸高官再度會晤！11日日內瓦會談 路透：意在冷卻貿易戰

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
據傳是這次美、中貿易談判會場的瑞士常駐聯合國日內瓦辦事處大使官邸，攝於10日。法新社
據傳是這次美、中貿易談判會場的瑞士常駐聯合國日內瓦辦事處大使官邸，攝於10日。法新社

路透11日引述一位知情人士報導，美國和中國大陸高官11日在瑞士日內瓦已再度會晤，以繼續周末舉行的會談。該會談意在冷卻可能嚴重損害全球經濟的貿易戰。

另據法新社11日報導，瑞士通訊社ATS-Keystone稍早也引述接近會談的消息人士指出，美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與中國大陸國務院副總理何立峰的第2天閉門會議，在當地時間上午10時許（台灣時間下午4時許）開始續談。

北京 川普 日內瓦 美國 關稅

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