美國、大陸高官再度會晤！11日日內瓦會談 路透：意在冷卻貿易戰

路透11日引述一位知情人士報導，美國和中國大陸高官11日在瑞士日內瓦已再度會晤，以繼續周末舉行的會談。該會談意在冷卻可能嚴重損害全球經濟的貿易戰。

另據法新社11日報導，瑞士通訊社ATS-Keystone稍早也引述接近會談的消息人士指出，美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與中國大陸國務院副總理何立峰的第2天閉門會議，在當地時間上午10時許（台灣時間下午4時許）開始續談。