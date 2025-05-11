關稅山雨欲來…台美青年商家嘆衝擊大 盼繼續支持台灣小農

從電商起家、將台灣選物帶入美國的雲海嚴選，曾讓前總統蔡英文過境紐約時特地造訪，共同創辦人林思妤今天在舊金山台灣文化節告訴中央社記者，關稅對小商家造成極大衝擊，可能需要改變經營模式，以其他形式繼續支持台灣小農。

雲海嚴選並非唯一一家受到川普（Donald Trump）政府關稅衝擊的台美青年商家，許多在舊金山台灣文化節擺攤的年輕業者向記者表示，未來經營充滿不確定性。

美國西岸最大規模的台灣文化節今天在舊金山盛大登場，氣氛與往年一樣熱絡，雲海嚴選攤位人潮絡繹不絕，台灣水果製成的芭樂乾、蓮霧乾、鳳梨乾吸引大批在地人試吃選購，與往年不同的是，今年在關稅烏雲籠罩下，這些小商家面臨嚴峻挑戰。

「我們希望幫忙台灣農民把台灣水果賣到美國來，如果加了10%還勉強可以承受，但是如果加了32%，那就會非常困難。」雲海嚴選共同創辦人林思妤（Lillian Lin）在攤位前與記者分享，表示今年7月9日過後出發的貨船，若關稅不變，會被打32%關稅。

一旦這樣的狀況發生，林思妤說：「那我們可能就要重新思考營業模式」。

雲海嚴選從電商起家，2022年在紐約布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）開設實體店面，兼具復古和現代風格的台灣柑仔店，讓更多在地人認識台灣。

出生紐約的林思妤以共同創辦人身分加入雲海團隊時，正值中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，她也在美國共同發起以群眾募資支持台灣小農的活動。

她今天在現場向群眾介紹台灣水果乾，心中惦記著台灣小農。由於雲海嚴選99%商品來自台灣，包括大同電鍋、醬油、麻油，還有廣受歡迎的新鮮果乾和果醬，林思妤說，若關稅衝擊過大，可能會改由透過YouTube或電子報繼續宣傳台灣農作物，不一定會有實際商品了。

林思妤補充，另一種方式則是與在美的第二代、第三代台裔合作，販售由他們在美國、以當地原物料製造的台灣風味商品，這樣就可避開關稅，但台灣水果較難取代。

她坦言，關稅對中小型企業衝擊真的很大，因現金流沒那麼充足，每一批進貨需要賣掉才有資金再去買下一批貨，關稅漲過高，買跟賣都會出狀況，成為惡性循環。

不僅雲海嚴選，Fukuman鍋燒意麵攤位負責人張廷誠和主打創意醬料的日舒醒代理商連婕汝也告訴記者，商品幾乎100%從台灣進口，關稅將大幅削弱商品的價格競爭力。

張廷誠說，韓國現在也大量出口麵類食品，台灣進到美國的商品關稅一旦過高，將影響商品價格競爭力，目前做法是先盡量進貨，若未來成本上漲太多，也有可能短期不進貨，因為當一盒麵從11元漲到15美元（約新台幣450元），消費者可能吃不消。

連婕汝也表示，由於美方最初公布的關稅，針對韓國與日本的稅率低於台灣，已有不少消費者轉向韓國超市與日本超市購物，「對我們來講真的衝擊蠻大的，因為很多客群是媽媽，她們會更有感」。

另外有一些商家與台灣供應商合作也可能受到影響，像是加州奧克蘭起家的糕餅店Little MoonBakehouse，創辦人王晨說，在包裝上長期與台灣廠商合作，最近一次性訂購了大量台灣包裝材料，預期到了年底要補貨的時候會感受到較明顯的衝擊。

商家之外，消費者打算撙節開支。台裔科技業者蘇廷衛向記者表示，若一盒麵從11元漲到15美元，他將考慮減少購買，「只能等它（關稅）來的時候調整心態、去面對」。