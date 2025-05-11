還未談崩…陸官媒：中美經貿高層會11日繼續進行

央視旗下CGTN周日中午發出短訊息指出，「中美經貿高層會談11日在日內瓦將繼續進行」。這顯示美中雙方高層會談首日並未談崩，仍在繼續進行中。

美中關稅戰之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團本周末在瑞士進行會談。

路透10日引述消息人士報導，美國和中國大陸在瑞士日內瓦舉行的貿易談判談到當天夜裡才結束，11日（今天）將續談。報導稱，在瑞士駐聯合國大使官邸舉行的會談結束後，雙方均未就討論內容發表任何聲明，也未透露出在降低關稅方面取得任何具體進展的信號。

美國總統川普（Donald Trump）10日傍晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國和中國在瑞士進行了一場「非常好的會晤」，「討論了許多議題，達成許多共識」，以友好、具建設性的方式，協商達成了全面性的關係重啟。

新華社10日晚間發布時評指出，中方在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，決定同意與美方進行接觸。中方擁有強大的抗壓能力與充足的政策工具來維護國家正當權益，並願與國際社會一道，共同抵制任何形式的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。無論未來局勢是「打」還是「談」，中方維護國家發展利益的決心堅如磐石，捍衛國際公平正義、維護全球經貿秩序的立場與目標始終不渝。