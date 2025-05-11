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白宮經濟顧問力挺對中強硬政策！護航川普稱美中貿易協議「非必要 」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮經濟顧問米倫2月出席經濟顧問委員會主席任命聽證會。路透
白宮經濟顧問米倫2月出席經濟顧問委員會主席任命聽證會。路透

美國總統川普第二任大舉開徵高額關稅，造成美國經濟、物價和全球貿易陷入不確定。面對外界質疑，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日接受紐約時報專訪，強調美國有能力承受對中國接近禁運等級的關稅，更主張「未必非得和中國達成協議」，極力為川普強硬的貿易政策辯護。

米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，身為經濟顧問委員會主席，無疑身處變動的貿易政策核心。米倫7日在白宮接受紐時記者史密斯（Talmon Joseph Smith）專訪，時間正值美英宣布達成貿易協議之前。

對於是否認為美國能承受當前對中高關稅，米倫表示，自己雖非談判團隊成員，但從經濟學角度看，川普推動的政策調整「前所未有且極具影響力」，雖然引發經濟和金融市場波動，「但波動本身未必意味長期會發生什麼嚴重問題」。

針對川普近日聲稱「美中甚至不需要達成協議」引發市場不安，米蘭則為川普緩頰解釋：「總統其實講了兩件事：第一，他認為最終會有協議；第二，他也說未必非得要有協議。這兩件事可以同時成立。」

此外，針對川普聲稱「不再與中國做生意等於省下數千億美元」，外界質疑說法不準確，米倫則辯護表示，美國原本對中有龐大貿易逆差，如今雙邊貿易縮減，自然有助於縮小逆差，認為總統並未說錯。

外界也質疑，供應鏈轉移並非短期可見成效，許多貨運與產業專家認為「替代效應」在現實上難以發生。但米倫反駁，強調美國有彈性調整進口來源或重建本土產能，他說：「我們可以不再從中國購買商品，轉向其他國家，甚至在美國國內製造。這讓我們的經濟反應更有彈性。」

不過，米倫也坦承，確實可能出現供應中斷的情況，但他強調美方正與20個貿易夥伴協商，並對談判結果表現出信心，還大讚川普是「美國史上最重要且最傑出的談判者之一」。

至於外界關注川普政府是否將堅持重塑全球貿易秩序，且不會輕易退讓，米倫表示肯定。

面對遭質疑為了服務政治而犧牲部分學術誠信，米倫駁斥荒謬，並稱「外界常把政治立場投射到別人身上」，他強調， 美國政府目標就是打造強韌繁榮的經濟。

川普 關稅

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