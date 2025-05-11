快訊

烤過的馬鈴薯整顆微波加熱？切記做1動作以免發生爆炸

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

貿易談判前夕 中國與多國簽訂採購合約替代美國產品

中央社／ 台北11日電

美中貿易談判正進行，同時，中國也加速與其他國家簽署採購合約，替代美國產品，藉此面對國際的不確定因素，簽約對象包含阿根廷、巴西，採購商品涵蓋大豆、玉米等作物。

美國與中國高階官員正在瑞士日內瓦舉行貿易談判。據報，中國談判代表團由中國國務院副總理何立峰領軍，美方則是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）領銜。首日會談已結束，雙方將繼續磋商。

據第一財經，在這次會談前，中國與多國簽訂農糧作物的採購意向契約，以「應對當前複雜嚴峻的國際形勢」。

報導指，中國與阿根廷的出口商簽訂意向合約，採購大豆、玉米和植物油。4月初，中國也與巴西簽署了至少240萬噸的大豆採購合約，這相當於中國通常月均進口量的近1/3。

在4月底，巴西總統府文官廳長柯斯塔（Rui Costa）也曾訪問中國，並表達巴西希望與中國達成永續、長期、可落實的合作，以共同應對當前複雜嚴峻的國際形勢。

多個跡象顯示，在美中會談前，中國已在從多種管道尋找美國產品的替代方案。

今年4月初美國宣布對等關稅政策後，中國的外貿壓力就持續增加。據中國海關總署最新數據，4月以美元計價的中國出口金額年增8.1%，雖優於市場預期，但較3月下跌4.3個百分點。其中，對美出口年減幅度達21%。

每日經濟新聞報導更引述市場分析師指出，進口受關稅戰衝擊，需求下降；此外，近期原油等國際大宗商品價格下跌，也對進口額成長速度造成一定的影響。最後，中國對外貿易雖有「大進大出」的特徵，加工貿易占比較高，外部經貿環境變數加強，在壓低中國出口成長速度的同時，必然會對進口有較大的影響。

川普 關稅

延伸閱讀

川普：美中會談取得重大進展 協商「友好全面重啟」

美中會談首日會議結束！談判進展雙方皆保密 紐時曝最糟可能

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易會談都不願示弱 分析師：雙方缺乏信任 難獲具體成果

相關新聞

美、中經濟都受影響 談判關稅互相讓步

中國製造業活躍度大幅下降、美國經濟首度萎縮，讓兩國不得不站上關稅談判桌。外媒分析，雖然美國總統川普對中施加145%關稅，中國政府不甘示弱回擊125%，但近來美中在正式開啟談判前，都豁免部分商品的關稅，且都表示希望能達成協議，整體原因就是因為兩國經濟真的都開始受到影響。

美中貿易磋商…分析稱互探底線 短期難有實質協議

中美經貿高層會談目前仍在進行中，雖然投資者期望中美經貿高層會談能使貿易戰有所緩和，消除籠罩金融市場的不確定性，但英媒引述...

美中貿易磋商首日會議結束 川普：取得重大進展

美中官員今天在瑞士展開2天的貿易會談，美國總統川普在今日會議結束後發文表示，和中國進行一場「很好的會晤」，討論了許多議題...

川普：美中會談取得重大進展 協商「友好全面重啟」

美國與中國經貿官員10日甫於瑞士展開會談，雙方結束2小時會議後均未對外透露談判的進度。不過，美國總統川普10日在社群發文...

美中會談首日會議結束！談判進展雙方皆保密 紐時曝最糟可能

紐約時報報導，美國與中國大陸經貿官員10日於瑞士展開會談，雙方均未對外透露談判的進度。儘管美中在緩和關稅戰上擁有共同利益...

美、中貿易談判第1天議程結束 紐時：談判可能決定全球經濟命運

路透10日引述消息人士報導，美國和中國大陸在瑞士日內瓦舉行的貿易談判談到當天夜裡才結束，11日（今天）將續談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。