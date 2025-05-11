美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

中美經貿高層會談目前仍在進行中，雖然投資者期望中美經貿高層會談能使貿易戰有所緩和，消除籠罩金融市場的不確定性，但英媒引述分析認為，雙方短期內難以達成實質協議，這一輪磋商更可能是一輪「互探底線」的交流，若進展順利，才有望為下一階段制定議程。

英國廣播公司（BBC）報導，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級訪問學者、前美方貿易談判代表奧爾森（Stephen Olson）表示，「雙方都不希望被看作退讓的一方……現在展開談判，是因為雙方都判斷此時推進對話，不會被解讀為向對方屈服。」

不過，這一輪關稅對中美雙方都帶來沉重壓力，大陸統計局數據顯示，4月中國製造業產出寫下2023年12月以來新低。財新服務業採購指數亦跌至七個月最低點。此外，受關稅影響，大陸部分出口商面臨庫存積壓，雖態度強硬，卻已在主動尋找美國以外市場。

新加坡國立大學東亞研究所教授郝福滿（Bert Hofman）指出：「我認為中國意識到，達成協議總比沒有協議要好……他們採取了更為務實的立場，認為現在是時候開始談判了。」

郝福滿稱，五一假期結束後，北京方面認為時機成熟。美方同樣面臨內部壓力：因關稅帶來供應鏈中斷與成本上升，美國經濟出現三年來首次萎縮，長期依賴中國製造的產業鏈受到嚴重衝擊。

對於會談成果，郝福滿判斷，這一輪磋商更可能是一輪「互探底線」的交流，若進展順利，才有望為下一階段制定議程。

奧爾森預計，這次的談判若有成果，可能是「升級版的第一階段協議」（a phase one deal on steroids）——在既有框架基礎上，擴大納入更具爭議性的領域，包括美方要求中國打擊非法芬太尼出口，以及北京與莫斯科之間的戰略關係。

奧爾森說，「困擾美中貿易關係的結構性摩擦短期內不可能化解……日內瓦最終可能只會發佈一份措辭平淡的聲明，說『進行了坦率對話』，並表示『願意繼續溝通』。」

投資界對這場談判備受期待，路透報導，瑞銀美洲新興市場首席投資官切爾旺科（Alejo Czerwonko）形容此次會談是所有談判之母。

不過投資策略分析師也務實認識，這場會談進展可能有限。麥格理全球外匯和利率策略師威茲曼（Thierry Wizman）在發給客戶的文件中指出，仍然不能確定美中直接談判是否能促成「重大妥協」。智慧樹資產管理Modern Alpha主管任麗倩說，中美兩國可能都希望，甚至需要達成協議，但她補充道，在目前初期階段，雙方似乎缺乏迅速達成協議的動力。

美中官員10日在瑞士展開2天的貿易會談，美國總統川普在11日會議結束後發文表示，和中國進行一場「很好的會晤」，討論了許多議題，達成許多共識，「取得重大進展」。