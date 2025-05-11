美、中經濟都受影響 談判關稅互相讓步

中國製造業活躍度大幅下降、美國經濟首度萎縮，讓兩國不得不站上關稅談判桌。外媒分析，雖然美國總統川普對中施加145%關稅，中國政府不甘示弱回擊125%，但近來美中在正式開啟談判前，都豁免部分商品的關稅，且都表示希望能達成協議，整體原因就是因為兩國經濟真的都開始受到影響。

中國產業活力下滑

根據《英國廣播公司》報導，中、美兩國就關稅戰議題於瑞士開始談判。美國先在4月2日加徵中國34%關稅，但中國不願屈服下，陸續美對中加徵145%、中對美加徵125%關稅。但後來雙方都表示要談關稅問題，《路透社》提到，中國還豁免美國健康產品、半導體與化學品的關稅。

《英廣》分析，雖然川普聲稱關稅會讓美國更加強大，中國也曾說要戰到最後一刻，但關稅戰的後座力已經逐漸在兩國內浮現。中國今年4月的製造業活動度創下2023年12月以來的新低，且根據《財新》雜誌調查，中國的服務業活動度也創下7個月以來新低。

美中根本矛盾仍在

另一方面，關稅戰造成的不確定性也讓美國的經濟3年來首度萎縮，尤其國內高度依賴中國進口品的產業都相當擔心，有洛杉磯的玩具廠商就表示，若繼續徵收關稅，玩具產業鏈的供應鏈恐整體崩潰。川普的支持度也一路下滑，且超過60%的美國人認為川普太關心關稅問題。

新加坡國立大學東亞中心教授霍夫曼表示，若雙方進展順利，後續會有多場關稅談判。川普2020年也曾與中國進行過關稅談判，但當初並沒有處理較棘手的議題，包括中國對電動車等關鍵產業的出口補貼等，這次可能也不會；尤索夫伊薩東南亞研究所訪問學者歐森也說，美中的矛盾不會因為此次關稅戰停火緩解。

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