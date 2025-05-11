川普：美中會談取得重大進展 協商「友好全面重啟」

美國與中國經貿官員10日甫於瑞士展開會談，雙方結束2小時會議後均未對外透露談判的進度。不過，美國總統川普10日在社群發文表示讚賞，稱雙方透過協商達成「全面重啟」，且將以「友好且具建設性的方式」進行。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團周末在瑞士進行會談。

川普在自家社群平台「真實社群」發文表示：「今天美國與中國在瑞士舉行非常好的會議，討論了許多事情，也達成不少共識。」他補充說：「我們希望看到中國對美國企業開放，這對中美雙方都有好處。取得重大進展！！！」

美聯社報導，美、中外交官員匿名受訪證實，雙方已展開會談；一名不具名消息人士表示，會談約2小時後，雙方代表便離開前往午宴。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，10日會議已結束，11日將繼續進行。