美中貿易磋商首日會議結束 川普：取得重大進展

美中官員今天在瑞士展開2天的貿易會談，美國總統川普在今日會議結束後發文表示，和中國進行一場「很好的會晤」，討論了許多議題，達成許多共識，「取得重大進展」。

美中關稅戰之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團本週末在瑞士進行會談。外電稍早報導，今日的會談已結束，雙方明天將繼續磋商，尚無跡象指出，長達10個多小時的會議是否已取得進展。

川普（Donald Trump）今天傍晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國和中國在瑞士進行了一場「非常好的會晤」，「討論了許多議題，達成許多共識」，以友好、具建設性的方式，協商達成了全面性的關係重啟。

他表示，「我們希望看到，為了中國和美國的益處，中國能對美國企業開放市場」，最後還說一句，「取得重大進展！」

美聯社報導，會談取得重大突破的前景渺茫，但有望看到美中降低針對對方商品加徵的高額關稅，這將有助緩解全球金融市場壓力，緩解太平洋兩端、依賴美中貿易的企業負擔。

川普重返白宮以來，狂揮關稅大刀。他4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加徵關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。