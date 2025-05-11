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美中會談首日會議結束！談判進展雙方皆保密 紐時曝最糟可能

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特10日離開在日內瓦的下榻飯店，前往未對外透露的美中會談場地。法新社
美國財政部長貝森特10日離開在日內瓦的下榻飯店，前往未對外透露的美中會談場地。法新社

紐約時報報導，美國與中國大陸經貿官員10日於瑞士展開會談，雙方均未對外透露談判的進度。儘管美中在緩和關稅戰上擁有共同利益，但分析師普遍不看好能達成實質成果。專家指出，最好的情況是雙方同時下調關稅，又或者降低關稅至20%，最糟的情況則是美中切斷貿易往來。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團周末在瑞士進行會談。

美聯社報導，美、中外交官員匿名受訪證實，雙方已展開會談；一名不具名消息人士表示，會談約2小時後，雙方代表便離開前往午宴。美國有線電視新聞網（CNN）報導，10日會議已結束，11日將繼續進行。

許多分析師預期，本周末的討論將聚焦確定雙方要求，以及如何推進談判。儘管關稅戰背景下意義重大，但外界對於大幅降低關稅的期望卻不高。

國際貨幣基金組織前中國事務部門主管普拉薩德（Eswar Prasad）表示，「美中雙方在緩和貿易衝突方面都有強烈的經濟與金融利益，但持久的緩和局勢仍難以實現」。他補充，儘管如此，雙方高層啟動談判本身就是重大進展，有望避免在貿易或其他經濟關係領域再陷入對抗。

另外，日經亞洲報導，華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）對於這次會談能否產生任何實質成果表示懷疑。

孫韻表示，「最好的情況是雙方同時同意對關稅進行降溫，」並補充即使只是小幅下調，也能釋出正面訊號，「不能只是口頭說說而已」。

至於談判進展至今仍保密，儘管川普曾提出可能降至80%，雖然較目前的145%大幅減少，但仍很可能切斷兩國之間的大部分貿易。

其他專家表示，中國和美國可以採取其他具體舉措，為未來的談判鋪路。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，一個選項是將關稅降回約20％，這是川普宣布對中國商品加徵34％對等關稅並引發來回報復之前的4月初稅率，「如果能回到那個階段，將是邁向更具建設性談判的一大進展」。

另一種可能的局面則是美中之間不再進行貿易，如此恐將造成經濟痛苦且破壞穩定。長期依賴中國廉價商品的美國消費者，可能很快就會面臨商店貨架空空如也，僅剩商品價格也大幅上漲的情況。

川普 關稅

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