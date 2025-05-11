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美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。 路透資料照
美國財政部長貝森特。 路透資料照

美國與中國高階官員今天在瑞士日內瓦舉行貿易談判，一位熟知內情的消息人士告訴路透社，兩國今日的會談已結束，雙方將於明天繼續磋商。

路透社報導，中國談判代表團是由中國國務院副總理何立峰領軍，美方則是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）領銜。

美聯社報導，目前沒有跡象指出，兩人長達10個多小時的會議是否已取得進展。

美中兩國展開貿易談判前，美國總統川普（Donald Trump）昨天拋出對中國關稅降至80%的構想。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在會前強調，川普立場沒有改變，美國不會單方面調降對中國的關稅，中方也需要讓步。

川普 關稅

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