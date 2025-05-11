美中貿易談判沒談崩！ 雙方重要與談官員續談

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
在這次美、中貿易談判會場外巡邏的瑞士員警。路透
在這次美、中貿易談判會場外巡邏的瑞士員警。路透

路透10日引述對相關討論知情的消息人士報導，美國貿易代表葛里爾及財長貝森特與若干重要的中國大陸官員，當晚仍正持續在瑞士日內瓦進行美、中貿易談判。

前述消息人士說，該談判自10日上午起持續進行數小時。

儘管在該談判會場外守候的路透等外媒記者，兩度看到美、中或美國與談官員離開談判會場，因此不清楚談判會否繼續下去。不過中國官媒報導稱，中、美代表團成員第1次離開會場的原因是去吃午餐並稍事休息。

第2次則是路透記者看到美國官員離開會場，但路透隨後引述1位知情人士報導，雖有部分美國談判人員離場，但葛里爾、貝森特和中國高官的貿易談判仍正持續進行。

日內瓦是瑞士國內的外交重鎮，此次美、中貿易談判的談判地點並未公開。但有目擊者對外媒說，看見兩國代表團人員於午餐時間從瑞士常駐聯合國日內瓦辦事處大使位於湖邊的官邸離開，而該官邸位於日內瓦科洛尼（Cologny）綠樹成蔭的郊區，並在午餐休息後返回。

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