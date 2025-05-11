川普：關稅10%起跳 可能有例外

美國總統川普九日下午在白宮回應有關百分之十基準關稅的媒體提問，他表示，前述關稅基本上將維持，但「在某個時候也許會有例外」；若有國家提出「很棒的」方案，那麼例外「當然有可能」。

川普說，會有百分之十的最低基準線，但部分國家的稅率會更高，例如百分之四十、百分之五十或百分之六十。川普也說，八日與英國達成很棒貿易協議，另有四、五項其他協議即將完成，還有其他協議將陸續敲定。

美國與中國大陸周末在瑞士舉行經貿會談，美方由財長貝森特主談，川普也被問到是否有告知貝森特他願意將對中關稅降到多低。川普不願言明具體數字，僅透露「有」並說他九日已在社群媒體提到一個數字，「我們拭目以待」。川普九日上午在「真實社群」發文說，「對中國徵百分之八十關稅似乎正確」、此事由貝森特決定。

對川普拋出對中關稅降至百分之八十，白宮發言人李維特九日下午在記者會回應媒體提問時說，川普立場沒變，美國不會單方面調降對中關稅，「我們也需要看到他們（中國）讓步」；貝森特會晤中方原因之一就是啟動這些討論。

對「百分之八十」數字，李維特說要看「這周末的情況發展」，相信談判結束後「你們會直接聽到財長或總統的說明」；川普完全信任貝森特也跟他保持聯繫。美國商務部長盧特尼克九日晚間另向美媒福斯新聞說，預計川普將維持對中國的對等關稅，但可能訂在接近川普四月二日宣布的稅率。當時川普宣布對中加徵百分之卅四，使其今年累計被加徵百分之五十四。

紐約時報引述九日在網路張貼的聯邦公告報導，川普政府已對商用飛機、噴射機發動機及相關零組件的進口展開調查。前述調查由盧特尼克依「貿易擴張法」條文在一日啟動；該法容許總統基於國安利益對外國產品課關稅。

美商務部說，新調查包括會就飛機、發動機和零組件需求徵詢業界意見、了解這些需求可否由美國本地滿足；另也將涵蓋外國供應商在市場的角色及外國政府支持外企的程度等。日本放送協會（NHK）報導，該調查包括採購來源是否集中特定外商及外國政府補貼是否影響競爭力。