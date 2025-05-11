陸公安部長與談 美媒：芬太尼是關鍵議題

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰十日在瑞士日內瓦就關稅問題展開接觸，被視為兩國解決貿易爭端的第一步。值得注意的是中方代表團中包括公安部長王小洪；華爾街日報九日報導認為，這反映合成類鴉片藥物芬太尼問題對美中關係的重要性。

華爾街日報引述知情人士認為，中方安排身兼國務委員的王小洪與談也可能有助於關稅談判。該知情人士也說，一切討論仍在進行，北京希望川普在貿易攻勢上有所軟化，雙方代表這次接觸純為「摸底」，尚未進入正式談判。

該報先前報導，王小洪近日頻繁主動接觸美方渠道，詢問在打擊芬太尼問題上中方可採取哪些「具體、可操作措施」，以回應美方關切。這被視為中方首次在芬太尼問題明確表態，或為緩和關稅衝突開啟談判大門，也被視為雙方貿易談判的潛在突破口。

華府智庫史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻說，王小洪參與會談說明芬太尼不僅擺在談判桌上，還是現階段美中貿易談判一個關鍵議題，可成為雙方以更積極語氣開始對話的突破口，事實上雙方都渴望啟動談判及達成協議。

有消息指，白宮近日向北京提出一系列關於中國如何打擊販運芬太尼的建議，包括對參與此類交易的犯罪分子發出強烈警告。