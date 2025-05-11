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學者：美中6月前可能密集會商

聯合報／ 特派記者陳宥菘、記者陳湘瑾／連線報導

中美經貿高層會談已在當地時間十日上午在瑞士日內瓦舉行。新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特舉行會談。

會談前，大陸官媒人民日報發文指出，中方同意與美方進行接觸，是體現了維護多邊貿易體系的大國擔當，並強調「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」昨天在上海舉行，針對中美將展開經貿會談，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，雙方此次會談「很難有具體成果」，不過川普日前說，對大陸的關稅可以降到百分之八十，儘管跟大陸的要求還是有很大差距，但「他實際上也表明一個態度」，中方也表達願意協商溝通的立場，「相信這是一個好的開始」。

盛九元指出，由於美國六月起庫存即將耗盡，關稅壓力將顯現，「在這（六月）之前，相信中美雙方會有一系列很密集的會面」，「我們也希望在那之前能夠達成協議，避免出現硬著陸」。

中國APEC研究院研究員連耀山也認為，中美在瑞士會談是一件好事，但對達成實質性成果不能抱有過多希望，「原來這麼尖銳的情況，一下子要在瑞士談好（貿易協議），不太現實」，但不排除雙方在一小部分相互妥協、讓步。

連耀山指出，中國政府的立場很明確，「談，大門敞開；打，隨時奉陪」，中國肯定也很希望跟美國通過接觸，在平等的基礎上達成一個雙方都能接受的、均衡且「可持續」的關稅貿易協議。

川普 關稅

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