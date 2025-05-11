聽新聞
0:00 / 0:00
學者：美中6月前可能密集會商
中美經貿高層會談已在當地時間十日上午在瑞士日內瓦舉行。新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特舉行會談。
會談前，大陸官媒人民日報發文指出，中方同意與美方進行接觸，是體現了維護多邊貿易體系的大國擔當，並強調「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實。
大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」昨天在上海舉行，針對中美將展開經貿會談，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，雙方此次會談「很難有具體成果」，不過川普日前說，對大陸的關稅可以降到百分之八十，儘管跟大陸的要求還是有很大差距，但「他實際上也表明一個態度」，中方也表達願意協商溝通的立場，「相信這是一個好的開始」。
盛九元指出，由於美國六月起庫存即將耗盡，關稅壓力將顯現，「在這（六月）之前，相信中美雙方會有一系列很密集的會面」，「我們也希望在那之前能夠達成協議，避免出現硬著陸」。
中國APEC研究院研究員連耀山也認為，中美在瑞士會談是一件好事，但對達成實質性成果不能抱有過多希望，「原來這麼尖銳的情況，一下子要在瑞士談好（貿易協議），不太現實」，但不排除雙方在一小部分相互妥協、讓步。
連耀山指出，中國政府的立場很明確，「談，大門敞開；打，隨時奉陪」，中國肯定也很希望跟美國通過接觸，在平等的基礎上達成一個雙方都能接受的、均衡且「可持續」的關稅貿易協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言