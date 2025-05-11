美中經貿破冰 瑞士會談登場

新華社報導，中美經貿高層會談十日上午在瑞士日內瓦開始舉行，雙方牽頭人分別為中國大陸國務院副總理何立峰及美國財政部長貝森特。

路透和美聯社十日報導，匿名美中外交官也都證實前述會談開始；會談確切地點未公開，但幾位目擊者約在當地十日午餐時間，看見美中代表團離開位於日內瓦郊區科洛尼的瑞士常駐聯合國日內瓦辦事處大使官邸。一位匿名外交消息人士說，美中代表團上午會晤約兩小時，其後一度離開、前往預定的午餐會。

美、中預定連兩天進行貿易談判。圖為九日在中國大陸與東道主瑞士會議中，出席的中國國務院副總理何立峰（左）。（法新社）

中午休息後，目擊者又看到美中官員返回場地。會談開始前，貝森特在與美國貿易代表葛里爾等官員離開飯店時婉拒向媒體發言；同時，幾輛賓士廂型車被看到駛離中國代表團下榻的飯店。

此次美中貿易談判，雙方主要的與談代表分別是美國財長貝森特、貿易代表葛里爾、中國國務院副總理何立峰。

路透九、十日報導，中國對川普關稅政策的公開回應強硬，但中國官員私下愈來愈擔心關稅對經濟的影響。隨著中國貿易夥伴開始與美國談判，中國擔心遭孤立，加上美國主動接觸以及川普言論緩和，讓中國願意談判。但此次談判被視為探詢性質，預料難有重大突破。關稅稅率可能從三位數下調，但降幅不會太大。