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美關稅談判20國清單 包括台灣

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國財長貝森特上周在福斯新聞台的節目上說，美國的當務之急是與18個主要貿易夥伴中的17個達成貿易協議，只有中國被排除在外。路透
美國財長貝森特上周在福斯新聞台的節目上說，美國的當務之急是與18個主要貿易夥伴中的17個達成貿易協議，只有中國被排除在外。路透

彭博資訊十日引述知情人士報導，川普團隊已設定一份約廿個美國貿易夥伴的清單，包括全球主要的出口國家、較小型的經濟體，其中也包含台灣，而這份清單會作為初期的貿易談判焦點。

該報導說，該團隊提出這份清單的原因在於，白宮想和外國達成更多貿易協議，可作為從事其他談判時的「模板」。前述人士提到，美國貿易代表署（USTR）已向國會議員簡報鎖定的目標對象。

這廿國當中，有像日本、南韓與越南等國，均為美國進口商品的前幾大來源，自川普一月回任以來，就想縮小與這些國家的貿易赤字，但也有像斐濟、非洲內陸國賴索托及印度洋島國模里西斯等，一些較小的貿易夥伴。

該報導也指出，川普政府正與澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、非洲島國馬達加斯加、馬來西亞、瑞士和台灣這十國優先進行談判。前述國家的經濟規模大小不一，例如，美國平均一天從日本進口的商品數量，就相當於一整年從賴索托進口的數量。

白宮、美國商務部及USTR皆未對該報導置評。

美國財長貝森特表示，美國正著重與十八國的談判，但迄今沒公開是哪十八國；而美國與中國大陸十日正在瑞士日內瓦談判。

美國商務部長盧特尼克指稱，這份清單旨在建立若干模板，好讓川普政府迅速達成其他協議。彭博資訊引述盧特尼克的說法，「我們（美方）正試圖向人們展現一個如何做生意的框架，好讓我們能以（比目前）快得多的速度來啟動（談判）」。

雖然部分國家私下抱怨，美國目前沒向尋求減免關稅的國家提出明確要求，但這些國家和美國的初期談判已顯示，美國可能優先考慮那些不太引人注目的國家，好為其他國家樹立榜樣。例如，共和黨籍聯邦參議員穆林指稱，在某場會談中，美國貿易代表葛里爾就說，歐盟應知道川普團隊正尋求什麼，尤其若（連）包括柬埔寨、馬達加斯加及越南在內的國家，都正提議如何滿足川普政府的需求。

前述清單也包括英國，而美國總統川普八日宣布美英貿易協議的要點，但其範圍並不大。印度與川普官員的討論，像南韓及日本般，印度也出現在美國的談判議程上，印度正在與川普政府官員舉行進一步討論。盧特尼克則提醒，美、日和美、韓的談判「不會很快（達成）協議」。

然而，納入小國的做法顯示，白宮正考慮達成較不複雜的協議，即使這些個別協議幾乎不會對美國貿易造成影響。但報導也說，這份目標清單並不詳盡，川普政府官員還跟其他國家討論，像巴西及菲律賓，而歐盟與美國的談判代表也持續會談。

川普 關稅

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