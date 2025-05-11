聽新聞
0:00 / 0:00

美中「貿易戰2.0」會談 這次過招...試探大於突破

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美中兩大國10日將展開「貿易戰2.0」首場重要會談，以擺脫被分析師形容為對兩國經濟而言雙輸處境，但在雙方都不太清楚怎樣結果算贏情況下，外界認為這場會談將是彼此試探，不太可能取得重大突破，頂多暫不動干戈，而非和平。

路透報導，和川普上個任期第一次貿易戰相比，美中這次雙方分歧似乎更大。這場周末會談的緊張點不只有美中相互課徵的三位數關稅，芬太尼、技術限制和包含俄烏戰爭在內的地緣政治等非關稅議題，也可能使這場貿易衝突的解決更加困難。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示：「它們這周末將不會解決任何事，只會嘗試確定是否會有進展，以及議程事項會是什麼。」

對金融市場來說，目前最好狀況是雙方達成協議，將關稅從超過100%降至貨物得以雙向流通水準，雖然這對兩國企業而言仍是沉重負擔。

川普9日首次提出一個對中關稅替代數字，他在自家社群平台Truth Social上發文表示，對中課徵80%關稅「似乎很合理」。但即便是80%，也比他去年競選期間承諾徵收的關稅水準高出20個百分點，目前仍不清楚北京是否會接受這個數字。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「我預期中國政府將堅持要求獲得和其他國家一樣的90天關稅豁免，以便為談判創造有利條件。」但他也認為，取得突破可能性不大。

多數分析師也預期不會有豁免，但無論是幅度多小的關稅調降，以及雙方有共識進行後續談判，仍將會被投資人視為正面結果。市場至少能感到欣慰，美中有機會在威脅升級道路上回頭。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

對陸145%關稅太猛 美媒揭驚人一幕：美西港口貨輪竟「歸零」

美中貿易談判開始 外媒：美關稅砍半也不足以改善貿易水平

美中貿易首場會談登場 仍難獲重大突破？路透曝可能局面：彼此試探

相關新聞

美、中貿易談判第1天議程結束 紐時：談判可能決定全球經濟命運

路透10日引述消息人士報導，美國和中國大陸在瑞士日內瓦舉行的貿易談判談到當天夜裡才結束，11日（今天）將續談。

美關稅談判20國清單 包括台灣

彭博資訊十日引述知情人士報導，川普團隊已設定一份約廿個美國貿易夥伴的清單，包括全球主要的出口國家、較小型的經濟體，其中也...

美中貿易會談都不願示弱 分析師：雙方缺乏信任 難獲具體成果

美中兩國10日在瑞士日內瓦舉行為期兩天的貿易談判，由於彼此缺乏信任感，所以都不願示弱。分析師認為，取得突破可能性不高。川...

美中「貿易戰2.0」會談 這次過招...試探大於突破

美中兩大國10日將展開「貿易戰2.0」首場重要會談，以擺脫被分析師形容為對兩國經濟而言雙輸處境，但在雙方都不太清楚怎樣結...

美中貿易會談 陸官媒：談一兩次就解決不現實

中美經貿高層10日於瑞士展開貿易談判，中共中央機關報《人民日報》發文指出，中方同意與美方接觸，是體現維護多邊貿易體系的大...

學者：美中6月前可能密集會商

中美經貿高層會談已在當地時間十日上午在瑞士日內瓦舉行。新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。