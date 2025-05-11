美中貿易會談都不願示弱 分析師：雙方缺乏信任 難獲具體成果

美中兩國10日在瑞士日內瓦舉行為期兩天的貿易談判，由於彼此缺乏信任感，所以都不願示弱。分析師認為，取得突破可能性不高。川普前一天在白宮表示，基本上對各國將維持至少10%基準關稅，但他也說，若有國家提出「很棒的」方案，基準關稅也可能有「例外」。

瑞士當地時間10日上午，美中經貿高層會談在日內瓦開始舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰以中美經貿中方主導人，當天與美方主導人、美國財長貝森特舉行會談。

美方代表除貝森特，貿易代表葛里爾也出席。中方除何立峰，華爾街日報引述知情人士指出，中國大陸公安部長王小洪可能也參與其中，顯示芬太尼問題是會談重點，預料北京將回應華府訴求。

美中關稅互相還以顏色 圖／經濟日報提供

當天上午雙方會談了約兩小時，中午一度離場，下午又恢復會談。風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主任王丹（Dan Wang）認為，何立峰此行主要任務是釐清川普意圖，並評估美方是否有意損害中方利益。

華府希望減少對北京當局貿易逆差，要中國放棄被美國視為「重商主義」的經濟模式，並對全球消費做出更多貢獻。這需要中國進行政治上敏感的國內改革。北京視此舉為外部干預，希望美方降低關稅，並明確說明中國要增加購買哪些商品。

川普前一天拋出對中國關稅降至80%的構想，這是他首次提出145%關稅以外的具體替代方案。白宮發言人李維特表示，川普立場沒變，美國不會單方面調降對中國的關稅，中方也需要讓步。

川普曾暗示此次會談是中方主動提出；北京當局則說是應美方要求，反對美國關稅立場並未改變。瑞士經濟部長帕米林9日見過美中雙方，並表示會談本身就已是個成功。他也說，這次會談可能持續到11日甚或12日。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

彭博9日引述知情人士透露，美方此次主要議程之一是希望中方移除稀土出口管制。

財經分析人士認為，這場美中會談最有可能的成果之一是局部取消關稅，但對於具體調整幅度及降溫進程，看法不一。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢志強預估，美國可能到今年底前，將對中國商品的平均關稅逐步降至45%。