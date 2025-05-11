川普團隊列出20個經濟體 美優先談判對象傳台灣上榜

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
彭博引述消息人士說法報導，美國總統川普執政團隊已把大約20個經濟體列為優先貿易談判對象，台灣也在名單中。 聯合報系資料照
彭博引述消息人士說法報導，美國總統川普執政團隊已把大約20個經濟體列為優先貿易談判對象，台灣也在名單中。 聯合報系資料照

彭博引述消息人士說法報導，美國總統川普執政團隊已把大約20個經濟體列為優先貿易談判對象，台灣也在名單中。白宮希望首批協議可作為和其他國家談判的範本。

報導指出，川普總統的團隊已擬定一份約20個合作夥伴的名單，做為初期談判的重點，美國貿易代表署已就這些目標向國會議員簡報。該團體包括日本、南韓與越南等國家，都是美國進口的主要來源國；川普希望縮小這些國家的貿易逆差。前述人士稱，該團體也涵蓋斐濟、賴索托和模里西斯等相對次要合作夥伴。

美國財政部長貝森特表示，美國正著重與18個國進行會談，但尚未公開點名完整名單，其中包括中國大陸。商務部長盧特尼克表示，該名單意在建立「範本」，以快速達成其他協議。

報導指出，目標名單並不詳盡，政府官員也已與其他國家進行討論，例如巴西和菲律賓；歐盟和美國談判代表也持續談判。

白宮、商務部和美國貿易代表署尚未回應置評要求。

儘管一些國家已在私下抱怨，稱美國沒有對尋求關稅減免的國家提出明確要求，但早期談判表明，美國可能會優先考慮更低調的國家，為其他國家樹立榜樣。

報導稱，英國也在這份名單之列，上周已與美國達成範圍較有限的貿易協議。與川普官員正在深入磋商的印度，同樣出現在該議程名單上，日本與南韓也一樣。

除了這些合作夥伴之外，政府也據稱正優先與澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、馬達加斯加、馬來西亞、瑞士和台灣談判。

各國經濟規模相差很大。例如，美國光是一天從日本進口的商品，就超越了賴索托全年的規模。

但納入較小國家表明，白宮正考慮迅速確保不太複雜的協議，哪怕個別協議本身幾乎不會影響美國貿易。周邊國家反過來可以借鑒這些協議，據一位知情人士透露，列支敦士登等其他較小的國家正在進行談判。

川普 關稅

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