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美國開始調查商用飛機、引擎 可能為加徵關稅鋪路

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

川普政府已開始調查進口商用飛機、噴射引擎及零組件是否威脅國安，這是美國可能對商用航太業課徵新關稅的前兆。

根據美國商務部9日發布的公告，美國已在5月1日根據貿易擴張法第232條展開這項調查，官員將評估這些進口產品集中來自少數供應商的程度和相關風險，以及外國政府補貼與掠奪性貿易行為對產業競爭力的影響。數家航空業者表示，事前對這項調查不知情；美國商務部未回覆置評請求。

目前美國從全球進口的大多數飛機和飛機零組件面臨10%關稅，美國與英國8日大致敲定的協議，將允許勞斯萊斯在英國生產的引擎免稅輸入美國。航空公司和飛機製造商正持續遊說美國總統川普，要求他恢復1979年民用航空器貿易協定的免關稅制度，這項制度讓美國航太業創造750億美元的全年貿易順差。

奇異航太（GE Aerospace）執行長柯普（Larry Culp）4月曾與川普當面對談，解釋免關稅制度對航太供應鏈帶來的助益。奇異航太9日表示，將繼續與美國政府合作，努力維護美國在全球航太領域的領先地位。

川普已根據貿易擴張法第232條對金屬、汽車和汽車零件開徵關稅，並對銅、藥物、半導體晶片及中重型卡車展開調查。根據貿易擴張法第232條發起的調查結果通常會在270天內出爐，但川普政府已加快執行貿易行動的腳步，展開調查不代表川普一定會祭出新進口關稅。

川普 關稅

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