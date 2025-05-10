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川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

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川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。路透
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。路透

美國規模29兆美元的公債市場4月陷入動盪，長期公債殖利率創下38年來最大漲幅。管理美國聯準會（Fed）約6兆美元證券投資組合的裴里（Roberto Perli）表示，名為交換利差交易的熱門交易題材突然平倉，可能是美國長期公債價格當時暴跌的原因。

美國公債市場這場騷動，導火線是總統川普4月2日公布的大刀闊斧新關稅。基於美國公債是典型避險資產，投資人起初湧入美國公債，但長期公債殖利率短短數天後反轉大漲，30年期公債殖利率一周漲近50個基點，是1987年來最大單周漲幅；債券價格與殖利率走勢相反。

紐約聯準銀行公開市場操作帳戶管理人裴里指出，許多槓桿投資人原本基於銀行法規可望鬆綁等因素已建立部位，只要美國較長期公債殖利率相對於期限相同的利率交換合約下跌，就能嘗到甜頭，但最後未能如願。裴里說：「交換利差交易平倉，似乎是美國公債走勢異常原因之一。」

針對美國公債市場4月混亂局面，許多新聞媒體當時把矛頭指向「基差交易」，認為基差交易平倉導致美國公債市場動盪加劇，但裴里認為沒有基差交易平倉的證據。美國總統川普突然暫停大多數貿易夥伴關稅90天，理由就是債市大亂。

另一方面，裴里也透露，Fed重要流動性工具常備附買回機制（SRF）除了現有下午操作，也即將開放在上午使用。2021年紐約聯準銀行為支撐貨幣市場推出SRF，現有SRF操作時間通常是美東時間每個工作日下午1時30分至1時45分。

川普 關稅

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