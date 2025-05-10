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美中經貿會談今在瑞士登場 陸官媒：午餐後繼續

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副總理何立峰（右）10日在日內瓦與美方會談，圖為先前他出席活動。圖／路透
大陸副總理何立峰（右）10日在日內瓦與美方會談，圖為先前他出席活動。圖／路透

美國與中國大陸間的經貿會談，10日上午在瑞士日內瓦進行，根據大陸官媒的最新消息，雙方會談將在午餐後繼續。

此次會談雙方，分別由中共政治局委員兼大陸副總理何立峰、美國財政部長被森特率領，陸方分別視兩人為「中美經貿」雙方牽頭人。

央視10日下午4點42分發布消息，宣告當地時間10日上午，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦開始舉行。

央視旗下的「玉淵譚天」10日晚間近9點宣布，當地時間5月10日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行。消息並指，「中美經貿高層會談在午餐後繼續」。

根據美國華爾街日報報導，大陸公安部長王小洪也將出席會談，這表明遏制芬太尼非法從大陸流入美國的問題也可能被討論，這是美國總統川普的主要關切之一。

2018年川普在其第一任期內，開始對大陸發動貿易戰，當時經過時任中共政治局委員兼大陸副總理劉鶴代表陸方出面交涉的多輪談判，雙方曾在2020年1月15日正式簽署第一階段貿易協議。

川普 日內瓦 總理 關稅

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