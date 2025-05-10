感謝好朋友？川普揚言「開徵100%電影關稅」 這系列電影可望豁免

美國總統川普（Donald Trump）上周日（5月4日）宣布，將向所有非美國製作的電影徵收100%關稅，以振興美國電影業。他周四（5月8日）對媒體表示，英國《007》系列電影可以豁免關稅，因為電影主角詹姆士龐德（James Bond）初代演員史恩·康納萊（Sean Connery）生前是川普好友，還曾幫過他的忙。

川普在白宮回答《倫敦時報》（The London Times）記者提問時表示：「詹姆士龐德沒什麼好擔心的，史恩·康納萊是我好朋友。」

Trump: We are putting tariffs on that particular film. The moviemakers. And we're going to be doing some tariffs to get them.. James bond has nothing to worry about, that I can tell you. Sean Connery was a friend of mine. Great guy. pic.twitter.com/BwzVlfwIxI — Acyn (@Acyn) 2025年5月8日

蘇格蘭男星史恩·康納萊從1962年開始飾演詹姆士龐德，共主演7部《007》電影，但於2020年離世，享年90歲。

川普表示，當年自己在蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen，又譯阿伯丁）開發高爾夫球場遇到困難，是史恩·康納萊出手相助：「他說：『讓那個該死的傢伙建他的高爾夫球場吧。 』我花了四年時間才完成這個計劃，但在鴨巴甸這是不可能的...他是個了不起的人。」

雖然川普已和英國首相施凱爾（Keir Starmer）達成

減稅協議，但他表示電影關稅問題仍在討論中。

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文章授權轉載自《香港01》