對陸145%關稅太猛 美媒揭驚人一幕：美西港口貨輪竟「歸零」

美國總統川普上月對從中國大陸進口的大多數商品開徵高額關稅後，開往美國港口的貨輪隨之減少。美國媒體CNN報導，從中國大陸開往美國西岸兩大港口的貨輪，9日上午罕見連一艘都沒有，是疫情爆發以來從未見過的景象。

CNN引述官員說法報導，預定從中國大陸開往聖佩德羅灣複合港口的貨輪六天前還有41艘，但9日數量卻是零；聖佩德羅灣複合港口涵蓋洛杉磯港和長堤港。

來自中國大陸的貨輪減少速度之快，讓官員感到憂心。長堤港執行長柯戴洛（Mario Cordero）說：「情況已拉警報，目前貨輪取消和抵港貨輪減少的數量，已高於疫情肆虐時水準。」

美國前幾繁忙的港口貨運量近來全面大減，長堤港貨運量從正常水準下滑35%至40%，洛杉磯港本周貨運量減少31%，紐約和紐澤西港也同病相憐。西雅圖港7日上演完全沒有貨輪的景象，也是疫情爆發以來從未發生的反常現象。

目前中國大陸銷往美國的商品大多面臨145%關稅，美國出口至中國大陸的大多數商品關稅則是125%。川普9日暗示將調降中國大陸關稅至80%，但最終條款將由美國財政部長貝森特決定。