美中貿易談判開始 外媒：美關稅砍半也不足以改善貿易水平

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國與中國大陸之間的貿易談判10日於瑞士日內瓦展開，為美國總統川普因課徵高額關稅而引發的貿易戰，帶來解凍的初步跡象。不過，報導指出，即使將關稅稅率砍半，也無法顯著改變貿易水平。

報導引述經濟學家看法，認為50%的關稅是兩國恢復正常貿易往來的關鍵門檻。目前美國對來自大陸的多數進口商品課徵145%的關稅，大陸則對來自美國的多數進口商品課徵125%的關稅。物流專家認為這導致雙方貿易額急劇下降。

美財長貝森特近日也呼籲大眾不要期待這次會談能夠達成重大貿易協議，但也承認這是重要的一步。

報導指出，由於運抵美國的商品減少，加上進口成本增加，美國商品價格已出現上漲的現象。高盛分析師8日表示，受到川普貿易戰影響，通膨指標到今年底恐翻倍達4%。

如今雖有裝載著145%關稅的貨物正要進港，但美中貿易協議仍無法讓物價立即下降。報導表示，美國人依賴各樣大陸商品，其也低估大陸商品在美國日常的普及程度。

現在進口正衰減，美國全國零售聯盟預計2025年下半年美國進口量至少減少20%，大陸的衰退會更明顯。投資銀行摩根大通估計，來自大陸的進口量將下降75%至80%。

報導表示，貿易戰已影響美國經濟。美國國內生產毛額（GDP）數據顯示，由於進口商爭相在懲罰性關稅生效前進口商品，美國經濟出現自2022年初以來的首次季萎縮。

北京也強烈感受到高關稅影響，大陸在4月對美國的出口大幅下降，出口額為330億美元，較2024年4月的418億美元下降21%。高額關稅重擊大陸製造業，大陸製造業在4月的活動萎縮速度達過去16個月以來最快水平，增加北京祭出刺激經濟的迫切性。

美中會談引發世人對兩國關係和緩的希望。畢竟，美中為全球最大與第二大經濟體，其經濟規模甚至超過其後20個經濟體的總和。