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結束了？美中瑞士經貿會談 路透：雙方代表團離場

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特10日搭車離開在瑞士日內瓦的美中貿易會談場地。路透
美國財政部長貝森特10日搭車離開在瑞士日內瓦的美中貿易會談場地。路透

路透報導，美國財政部長貝森特、中國大陸國務院副總理何立峰10日在瑞士日內瓦展開會談，作為緩和貿易戰的試探性第一步。這次會談地點未公開，但幾位目擊者看見兩國代表團在當地10日午餐時間左右，離開位於郊區科洛尼（Cologny）的瑞士駐聯合國大使官邸。

逾兩個小時前，貝森特和美國貿易代表葛里爾等美國官員離開飯店前往會談；貝森特拒絕接受採訪。與此同時，幾輛賓士廂型車被看到駛離中國代表團下榻的飯店。

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